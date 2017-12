Schorndorf Weihnachtsmarkt der Vereine

Auf der Weihnachtswelt werden pünktlich um 11 Uhr gerade die Läden hochgeklappt, da strömen die Ersten schon Richtung Schloss-Areal und drängeln sich vor lauter Sorge, sie könnten nichts mehr von den legendär guten Gutsle abbekommen, vor dem Stand der Landfrauen. Stammkunden wissen Bescheid: Im vergangenen Jahr waren die Landfrauen schon am frühen Nachmittag so gut wie ausverkauft, also lieber etwas zu früh als knapp zu spät kommen. Die Kinder vom Max-Planck-Gymnasium, die am Ochsenberg ein kleines Eröffnungskonzert geben, um ihre Schullandheimkasse aufzubessern, hätten’s nicht treffender sagen können: „In der Weihnachtsbäckerei“ spielen sie, während am anderen Ende des Geländes, auf dem Finanzamts-Innenhof, die Mannen vom CVJM-Posaunenchor „Alle Jahre wieder“ intonieren und zumindest mit dieser Textzeile das beschreiben, was jedes Jahr am 1. Advent in der Stadt los ist, wenn Weihnachtswelt und Vereinsweihnacht um Besucher wetteiern, ohne sich ernsthaft Konkurrenz machen oder sich gar gegenseitig in den Schatten stellen zu wollen.

Vielfältiges Angebot für die Besucher

Die Wahl beim Bummel über den Weihnachtsmarkt der Vereine mit seinem wunderbar vielfältigen Angebot fällt schwer: Süßes oder Saures, Gehäkeltes oder Gestricktes, bunte oder Bienenwachskerzen, Glühwein oder Hochprozentigeres, Basteln oder Malen, Schwäbisch oder International. Wobei zumindest die letzte Frage am Stand der Arbeiterwohlfahrt leicht zu beantworten ist, denn dort gibt es beides: Gaisburger Marsch und original syrische Linsensuppe. Wer sich da nicht entscheiden kann, probiert einfach hintereinander beides oder macht später noch einmal Station bei der Awo.

Große Koalition mit Schmalzbrot und Glühwein

Ja, haben wir denn schon Große Koalition, fragt sich mancher, der nacheinander die Stände von der CDU und von der SPD aufsucht und feststellt, dass es hier wie dort nicht nur Glühwein und Punsch, was ja noch nichts Besonderes wäre, sondern auch Schmalzbrot gibt. Weil das, begründet CDU-Stadtrat Matthias Härer diese Wahl, eine gute Grundlage für den anschließenden Glühweingenuss sein soll. CDU-Fraktionschef Hermann Beutel glaubt zu wissen, dass sich die beiden Parteien inhaltlich zumindest insofern unterscheiden, als die Schmalzbrote bei der SPD vegan sind. Stimmt zumindest zum Teil, bestätigt SPD-Stadtrat Hans-Ulrich Schmid, der die veganen Schmalzbrote als „etwas für die richtig Harten“ beschreibt. Was sich nicht so anhört, als würde er auch zu den „richtig Harten“ gehören.

Andere Entscheidungen mögen da schwerer fallen: Etwa die zwischen Wildmaultaschen in der Brühe bei den Jägern oder einer Gulaschsuppe bei der Evangelischen Heimstiftung. Oder die zwischen leckeren Waffeln beim einen Pfadfinderstamm und Schokofrüchten beim anderen ganz in der Nachbarschaft. Und ob ihm bei diesen Temperaturen ein serbischer Heißschnaps besser bekommt als ein heißer italienischer Cocktail namens Bombardino, ist hoffentlich keine Glaubens-, sondern nur eine Geschmacksfrage.