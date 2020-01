Schorndorf Weihnachtswelt 2019: Das steht im Wunschbuch

„Ich prauch nics, blohs Rechdschreipunk“

Insgesamt rund 4000 Wünsche hat Waldemar Junt im Wunschbuch 2019 gezählt. Und so freut er sich auch diesmal wieder über ein bis zur allerletzten Seite vollgeschriebenes Wunschbuch, was aber nicht heißt, dass für den einen oder anderen Wunsch kein Platz mehr gewesen wäre. Mit seinem wunschbuchgeschulten Auge hat Junt auch festgestellt, dass es unter den vielen Hundert, die sich mit ihren Wünschen verewigen, auch richtige Wunschbuch-Fans gibt. Ihre Schrift taucht im Wunschbuch immer mal wieder auf. Aber offensichtlich erfreuen sich am Wunschbuch nicht nur die, die einen Wunsch haben, sondern auch die, die einfach nur mal wissen und lesen wollen, was andere sich so wünschen und was sie für Sehnsüchte haben. Er vermute, dass mindestens dreimal so viele Menschen mit dem Wunschbruch in Kontakt gekommen seien als die, die etwas hineingeschrieben hätten. Dass nicht alle Wünsche lesbar und (leicht) verständlich sind, hat nicht nur etwas mit orthografischen Schwächen und schlecht leserlicher Schrift zu tun, sondern auch damit, dass Wünsche auch in unterschiedlichen Sprachen niedergeschrieben werden. Rund ein halbes Dutzend nichtdeutsche Sprachen hat Junt im Wunschbuch entdeckt, darunter auch die eine oder andere ihm völlig unbekannte. Orthografisch am originellsten ist der Wunsch des neunjährigen Ali: Ich prauch nics, blohs Rechdschreipunk.“

Mehr Parkplätze und „Autos raus aus der Innenstadt

Die meisten der Wünsche – von persönlichen Anliegen wie Gesundheit, weniger Miete und mehr Zeit für die Familie abgesehen – richten sich auch diesmal wieder an die Stadt Schorndorf, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf dem Thema Verkehr liegt. Da reicht die Palette vom Überdenken der Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Stadt über mehr kostenfreie Parkplätze bis hin zu „Autos raus aus der Innenstadt“. Saubere Klos in den Schulen sind aber ebenso ein Wunschbuchthema wie die Forderung, dass es keine weiteren Feuerwerksverbote geben soll. Die einen wollen, dass in der Stadt Elektrobusse fahren, die anderen wären schon froh, wenn Bus und Bahn überhaupt pünktlich fahren würden. Was die Weihnachtswelt betrifft, so hätten die einen gern weniger Fressstände und andere mehr Musik und mehr vegane Angebote. Die allgemein politischen Wünsche reichen von „Nie mehr Krieg“ bis zu „dass die Luft auch künftig gut riecht“. Es gibt aber auch den Wunsch, „dass unser liebes Vaterland nicht gänzlich von Fremden überrannt wird und die grünen Fanatiker nicht unsere Lebens- und wirtschaftlichen Grundlagen ruinieren“. Grundsätzlich aber ist’s aus Sicht von Waldemar Junt erfreulich, dass die Wünsche, die sich kritisch mit Ausländern und Flüchtlingen auseinandersetzen, deutlich weniger geworden sind. Zwar werden „weniger Ausländer-Prügeleien am Oberen Marktplatz“ angemahnt, aber es gibt auch den Wunsch, „dass die Flüchtlinge bei uns in Frieden leben können, ohne Angriffe, ohne übertriebene Bürokratie“.

Die schönste Frau der Stadt ist leider schon vergeben

Machen wir uns noch auf die Suche nach ein paar besonders originellen oder lustigen Wünschen. „Dr. Klinger soll OB werden!“, wird da zum Beispiel kategorisch gefordert. Ein Thema, das sich mittlerweile erledigt hat, ist der ehemalige VfB-Trainer Tim Walter. „Das Tim Walter gefeiert wird“, hat einer geschrieben – wobei das Wort „gefeiert“ dann vom Schreiber selber oder von jemand anderem durchgestrichen und durch „gefeuert“ ersetzt worden ist. Ein Elfjähriger wünscht sich „eine App, die meine Hausaufgaben machen kann und ich automatisch gute Noten bekomme“, und ein Zehnjähriger wäre glücklich, wenn er weiterhin Religionsunterricht beim kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Diakon Walter Krohmer haben könnte. Schließlich zeigt sich an manchen Stellen auch, dass im Wunschbuch auch ansatzweise Kommunikation stattfinden kann. „Wir brauchen mehr Hundewiesen“, hat jemand geschrieben und gleich eine Antwort bekommen: „Das brauchen wir nicht, wir brauchen mehr Kinder.“ Und sehr persönlich wird’s an einer anderen Stelle. Da wünscht sich einer „die schönste Tochter der Stadt zur Frau“. Pech gehabt: „Kriegst du nicht, ich bin schon vergeben“, lautet die unmissverständliche Antwort. In diese Kategorie gehört auch der Wunsch nach „einem Mann, der (fast) alles macht, was ich will, und nach einem Kind, das sich wehren kann“.