Schorndorf-Weiler Der angeblich barrierefreie Haltepunkt

Bestätigt sehen darf sich auch der Weilermer Herbert Röker, der ebenfalls den „angeblich barrierefreien Umbau des S-Bahn-Haltepunktes Weiler reklamiert, für den laut Bahn 1,1 Millionen Euro ausgegeben worden sind, und sich ebenfalls fragt, ob nicht zuerst die Bahnsteige auf ein barrierefreies Niveau hätten angehoben werden müssen. Ganz davon abgesehen, so Röker in einem Schreiben an die Redaktion und wiederum in voller Übereinstimmung mit Wilhelm Pesch, dass aufwendig und teuer lange Zugangsrampen gebaut worden seien, obwohl es auch zuvor schon Zugänge über einfache Rampen zu den Bahnsteigen gegeben habe, die – vor allem auf der Südseite – mit viel weniger Aufwand so hätten verlängert und umgebaut werden können, dass ebenfalls Steigungen von nicht mehr als sechs Prozent hätten erreicht werden können.

Unklar, wann Aufhöhung der Bahnsteige möglich ist

Was die Anhebung des Niveaus der Weilermer Bahnsteige angeht, hat die von Herbert Röker angeschriebene Landes-Behindertenbeauftragte vom Leiter des Regionalbüros Südwest der DB Station & Service AG die Auskunft bekommen, dass „zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der nicht gesicherten Finanzierung keine Aussage über den Realisierungszeitraum einer möglichen Aufhöhung der Bahnsteige in Weiler möglich“ sei. Ohnehin könne eine Finanzierung immer nur im Rahmen von Ersatzinvestitionen erfolgen, und Ersatzinvestitionen für Bahnsteige im Bereich der S-Bahn Stuttgart stünden aufgrund des vergleichsweise geringen Alters der Anlagen in den nächsten Jahren nicht an. Grundsätzlich aber seien die jetzt errichteten neuen Rampen „so konstruiert, dass diese bei einer nachträglichen Aufhöhung der Bahnsteige ebenfalls problemlos angepasst werden können“, heißt es in einem von Groh unterzeichneten Schreiben.

Pesch hat "alles erlebt, was es gibt"

Über zehn Jahre lang ist der Grünen-Stadt- und Ortschaftsrat Wilhelm Pesch jetzt schon Bahnhofspate in Weiler und hat, wie er sagt, „in dieser Zeit alles erlebt, was es gibt“. Und vieles moniert und angeprangert, ohne dass sich die Situation grundsätzlich zum Besseren verändert hätte. Das fängt an beim Winterdienst, der oft erst dann anrückt, wenn sich die morgendlichen Pendler schon durch den Schnee und übers Eis gekämpft haben und geht weiter beim Baumschnitt, der in den letzten Jahren so vernachlässigt worden ist, dass die Birken auf der Südseite mittlerweile ins Lichtraumprofil hineinragen und Gefahr laufen, den S-Bahnverkehr zu beeinträchtigen oder zu gefährden.

Ein Schild, mit nichts als leeren Versprechungen beschriftet

Er verstehe zwar, so Pesch, dass die Anwohner entlang der Bahnlinie froh seien, dass die Bäume einen gewissen Sicht- und Lärmschutz böten, aber im Zweifel müsse die Sicherheit einfach vorgehen. Wenn in den neuen Wartehäuschen, die nur noch halb so groß seien wie die alten, eine Bank nicht ersetzt werde, nur weil sie einmal von Vandalen zerstört worden ist, kann Pesch dies ebenso wenig nachvollziehen wie die Schäden an der Bahnsteigbegrenzung, die teilweise notdürftig mit Stahlplatten kaschiert werden. Und die neue Beschilderung, die nichts außer Unsinn und leeren Versprechungen enthält – es sei denn, der von den Grünen seit längerem geforderte Bushalt am S-Bahn-Haltepunkt wäre schon vorweggenommen – ist für Wilhelm Pesch schlichtweg ein Witz.

Als Bahnhofspate bleibt einem da nur, sich über die ganz kleinen Erfolge zu freuen: Zum Beispiel darüber, dass die Abfallbehälter, die innerhalb der Wartehäuschen immer wieder beschädigt oder angezündet wurden, jetzt außerhalb der Unterstände angebracht sind.

Zweite P+R-Anlage gewünscht

Und dann wäre da ja auch noch der Weilermer beziehungsweise Schorndorfer Wunsch, dass, nachdem der Parkdruck im Umfeld der P+R-Anlage immer mehr zunimmt, nördlich der Bahnlinie ein zweiter Park- und Ride-Platz mit 150 bis 200 Plätzen geschaffen wird – idealerweise sowohl von Winterbach als auch von Schorndorf her direkt anfahrbar, so dass der Ortskern nicht zusätzlich verkehrlich belastet wird. Dafür braucht’s Wilhelm Pesch zufolge einen Bebauungsplan, nachdem laut Manfred Beier, seines Zeichens Leiter des städtischen Fachbereichs Stadtplanung und Baurecht, mittlerweile sowohl der VVS als auch der Verband Region Stuttgart zur Einsicht gelangt sind, dass es sich beim Park- und Ride-Standort halt doch nicht nur um einen rein lokalen Standort handelt, der nur deshalb eine überörtliche Anziehungskraft entfaltet, weil er bislang noch gebührenfrei benutzt werden kann.