Schorndorf-Weiler Serie von Pkw-Aufbrüchen

Die Diebe haben an den Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und konnten auf diesem Wege die Fahrzeuge entriegeln. Aus drei betroffenen Fahrzeugen, bei denen es sich um einen 1er BMW, einen Mercedes Viano sowie einen 5er BMW handelte, wurden Geräte wie Radio, Navi, Klimaanlage, Lenkräder und Steuereinheiten fachgerecht ausgebaut. Ein betroffener 3er BMW-Touring wurde zwar aufgebrochen, jedoch keine teuren Geräte ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf bis zu 18000 Euro.

Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wem in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollte sich dringend melden. Die Taten wurden in der Lortzingstraße, Am Dürrbach, David-Wollleber-Straße sowie in der Schorndorfer Straße verübt. Es ist jedoch zu vermuten, dass sie Diebe zuvor auch die Wohngebiete ausbaldowerten.

Hinweise werden unter 07181/2040 entgegengenommen.