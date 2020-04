Schorndorf Weitere Todesfälle im Haus Röder

Seniorenzentrum Plüderhausen

Im Seniorenzentrum „Haus am Brunnenrain“ in Plüderhausen, ebenfalls von den Zieglerschen betrieben, neigt sich Ende dieser Woche die Quarantäne einer Anfang April positiv getesteten Bewohnerin dem Ende zu. Auch sie war symptomfrei. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden dort die Bewohnerinnen und Bewohner zu ihrem Schutz auf den Zimmern isoliert und unter erhöhten Schutzauflagen versorgt. Außerdem wurden alle Bewohner und Mitarbeiter – also insgesamt 104 Personen – getestet. Die Ergebnisse waren nach Auskunft von Sarah Benkißer, Funktionsbereichsleiterin Kommunikation, alle negativ. Ist auch der Abschlusstest der betroffenen Bewohnerin Ende der Woche ebenfalls in Ordnung, kann das Haus wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden, „wobei natürlich die vom Land verhängte Ausgangssperre bis 19. April und das Besuchsverbot bis 15. Juni weiterhin gelten – sofern das Land diese Woche keine Änderungen an den entsprechenden Verordnungen beschließt“, erklärt Benkißer.