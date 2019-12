Schorndorf Wer richtig parkt bekommt Gummibärchen

Die Karten und Gummibärchen kommen vom baden-württembergischen Verkehrsministerium. Mit der Kampagne „Vorsicht – Rücksicht – Umsicht“ will es auf die Gefahren von falsch geparkten Autos aufmerksam machen. „Geparkte und haltende Fahrzeuge sind häufig direkt an schweren Unfällen beteiligt“, schreibt das Ministerium auf einer entsprechenden Internetseite und verweist auf die Zahlen. Im Jahr 2018 haben sich 1745 Unfälle mit Personenschaden und schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im ruhenden Verkehr im Land ereignet. Diese Zahl hat dabei von 2015 bis 2018 sogar um 14 Prozent zugenommen. Damit sei Falschparken nicht nur für andere nervig, sondern auch gefährlich.

Namen und Kontrollschwerpunkte werden nicht verraten

Wie lange die Aktion noch geht, können die städtischen Mitarbeiter, deren Namen nicht genannt werden dürfen, noch nicht sagen. Sie verteilen die Kärtchen und Süßigkeiten, bis sie weg sind. Die Schwerpunkte ihrer Kontrollen in Schorndorf dürfen sie auch nicht verraten. Nur, dass sie die entsprechenden Anweisungen, wo sie kontrollieren sollen, von ihrem Chef im Künkelin-Rathaus bekommen.

In der jüngeren Vergangenheit berichtete die Gewerkschaft der Polizei, dass Beamte in Uniform heute öfter angegriffen würden als früher noch. Doch körperliche Angriffe haben die beiden Beamten, die an diesem Tag unterwegs sind, noch nie erleben müssen. „Verbale Angriffe kommen aber schon vor“, sagt einer von ihnen. Manche Menschen seien uneinsichtig und fragen die Beamten oft: „Habt ihr nichts Besseres zu tun?“ Dass Verkehrssünder genervt von den Knöllchen sind, könnten sie manchmal sogar nachvollziehen. Doch meist sei die Regelung durch die entsprechende Beschilderung eindeutig. Einer der beiden stellt klar: „Das ist eben unsere Aufgabe, es geht nicht darum, ob das in unserem Sinne ist.“ Wer etwa auf dem Archivplatz falsch geparkt hat, muss mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen. In anderen Bereichen könne es noch teurer werden.