Schorndorf Widerstand gegen Badschließung in Haubersbronn

Wenn Kinder in der weiterführenden Schule noch nicht schwimmen könnten, dann sei das nicht nur gefährlich, sondern überdies in der Praxis schwierig, etwa wenn das Ziel eines Schulausfluges ein See oder Schwimmbad sei, meint Foschiatti. Seit kurzem ist die 48-Jährige im Urbacher Gemeinderat, dort möchte sie sich besonders für das Freibad einsetzen.

Schüler hatten bisher eine Stunde Schwimmunterricht pro Woche

Katrin Foschiatti macht auch auf die Situation für die Schülerinnen und Schüler vor Ort aufmerksam. Bisher hatten sie alle eine Stunde Schwimmunterricht pro Woche, in Zukunft werde das nicht mehr möglich sein. Schließlich müssten die Klassen erst einmal nach Schorndorf fahren. Unlängst beim Schulfest der Schillerschule bedauerte auch die Rektorin, Doris Michels, die Schließung.

Neben den Kindern trafen sich ebenfalls einige ältere Damen und Herren regelmäßig in dem Schwimmbad. Die 80-jährige Marianne Lengling schwamm bisher jeden Donnerstagabend mit ihrer Gruppe in dem kleinen Bad. „Das warme Wasser hilft gegen Gelenkprobleme“, sagt die ehemalige Krankenschwester. Sie ist traurig über die Schließung und ärgert sich über die Entscheidung. „Für so vieles wird Geld ausgegeben, aber an dieser Stelle wird gespart“, meint Lengling. Die meisten Männer und Frauen ihrer Schwimmgruppe kämen aus Haubersbronn, manche hätten kein Auto und würden es schlicht nicht bis in die Innenstadt schaffen, erzählt die Dame. Deshalb werde sich die Gruppe in dieser Form wohl auflösen.

Der Ortschaftsrat will das Thema erneut diskutiert haben

Lengling ist nicht die einzige Haubersbronnerin, die das Thema bewegt. Ortsvorsteher Erich Bühler erzählt, dass derzeit viele kritische Nachfragen zu der Schließung kämen. Er hofft, dass in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, und will mit dem neu gewählten Gemeinderat in die Diskussion gehen. Er hofft, das Ruder nochmals herumreißen zu können. Gemeinsam mit dem gesamten Ortschaftsrat hat er eine Stellungnahme ausgearbeitet. „Das Lehrschwimmbecken ist sicher nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik, hat aber trotzdem noch einen hohen Nutz- und Realwert, den man einfach vernichtet“, heißt es dort. Als man 2016 die Entscheidung traf, habe keine Gesamtbetrachtung stattgefunden, meint er. „Sehenden Auges machen wir Infrastruktur kaputt“, beklagt Ortsvorsteher Erich Bühler.

Klopfer: "Das Bad ist am Ende seiner Lebenszeit"

Oberbürgermeister Matthias Klopfer kann verstehen, dass die Schließung einige in Haubersbronn schmerzt. Er erklärt aber: „Das Bad ist am Ende seiner Lebenszeit.“ Es bräuchte eine Generalsanierung, erklärt er, unter anderem die Umkleiden, die Lüftungsanlage und die Technik im Bad müssten neu gemacht werden. Grundsätzlich habe man in Schorndorf außerdem eine gute Bad-Infrastruktur, vor allem mit den Freibädern in Schlichten, Buhlbronn und Weiler, betont er. Klopfer hält eine neue Debatte über das Thema nicht für zielführend: „Politik wird nicht besser, wenn man immer wieder die gleichen Diskussionen führt“, erklärt er. Grundsätzlich habe der Ortschaftsrat aber die Möglichkeit, einen neuen Antrag im Rat vorzulegen.

Einnahmen hat die Stadt mit den Bädern keine. „Das ist ein Zuschussgeschäft“, erklärt Andreas Seufer, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Alle Schorndorfer Bäder machten gemeinsam einen Verlust von etwa 2,2 bis 2,4 Millionen Euro, erklärt er.

Möglich sei der Betrieb nur, weil der Verlust mit dem Gewinn der Stadtwerke verrechnet werde. Aber die Verluste könnten nicht permanent vergrößert werden, sagt Seufer. Der finanzielle Vorteil im zentralen Oskar-Frech-Seebad sei jedoch, dass man hier ohnehin eine Infrastruktur, wie beispielsweise die Umkleidekabinen, habe.