Schorndorf/Winnenden Gericht: 21-Jährige nicht schuld an tödlichem Unfall auf B14

Ob es glatt war, konnte nicht abschließend geklärt werden

Während die Staatsanwältin der damals 20-Jährigen unterstellte, dass sie bei Dunkelheit und auf möglicherweise glatter Fahrbahn zu schnell unterwegs war, als dass sie das unbeleuchtet quer zur Fahrbahn stehende Fahrzeug des 44-Jährigen rechtzeitig hätte erkennen können, war der Verteidiger von vornherein der Meinung, dass seine Mandantin den Unfall, bei dem der außerhalb seines Wagens befindliche 44-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, den Unfall auf keinen Fall hätte vermeiden können. Erwiesen ist, dass der 44-Jährige im Brückenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht und sein Fahrzeug dann leicht verdreht auf der Straße stehen geblieben war. Dass die Straße aber, wie’s seinerzeit im Polizeibericht geheißen hatte, kurz vor 5 Uhr am Morgen des 27. Dezembers glatt war, konnte auch vor Gericht nicht zweifelsfrei festgestellt werdend. Während einer der Polizeibeamten, die seinerzeit an der Unfallstelle waren und jetzt vor Gericht als Zeugen aussagten, nichts davon gemerkt haben will, dass es rutschig war, erinnerte sich ein anderer daran, dass er, als er kurz vorher dieselbe Strecke gefahren war, von Glätte nichts bemerkt hatte, wenig später aber bei der Anfahrt zur Unfallstelle von bereits vor Ort befindlichen Kollegen gewarnt wurde, er solle aufpassen, weil es ziemlich glatt sei. Was er beim Aussteigen auch gemerkt habe.

Bei nur 57 km/h wäre der Unfall zu vermeiden gewesen

Der Sachverständige, der den Unfallhergang untersucht hat, bestätigte zunächst einmal, dass der zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn stehende schwarze Citroën („vor schwarzem Hintergrund“) vollkommen unbeleuchtet war, weil bei dem Aufprall auf die Leitplanke die Batterie herausgerissen worden war. Und er bestätigte auch, dass die junge Frau, die mit dem Seat ihres Vaters unterwegs war, mit maximal 93 Stundenkilometern und damit keinesfalls zu schnell unterwegs war. „Ich bin, glaube ich, eher eine langsame Fahrerin“, sagte die 21-Jährige selber, die seit Februar 2017 den Führerschein hat und schätzt, dass sie mit dem Seat insgesamt schon um die 10 000 Kilometer gefahren ist. Entscheidend freilich war nun die Frage der Vermeidbarkeit, und da war die Einschätzung des Gutachters die, dass der Citroën, wenn die 21-Jährige mit Abblendlicht unterwegs war, erst aus 40 bis 50 Metern Entfernung erkennbar war und dass die Angeklagte maximal 57 km/h schnell hätte fahren dürfen, wenn sie mit einer Vollbremsung den Aufprall auf das stehende Fahrzeug noch hätte vermeiden wollen.

So aber hat sie den Citroën an der rechten Hinterseite mit der rechten Vorderseite ihres Seats getroffen, was zur Folge hatte, dass der 44-Jährige, der sich gerade in Richtung Leitplanke in Sicherheit hatte bringen wollen, von seinem eigenen Fahrzeug getroffen und tödlich verletzt wurde. Sie wisse nicht mehr genau, wann sie erfahren habe, dass bei dem Unfall ein Mensch ums Leben gekommen ist, sagte die 21-Jährige vor Gericht. Und auch daran, ob sie noch gebremst habe, und an den Aufprall könne sie sich nicht mehr erinnern. Sie könne sich erst wieder daran erinnern, dass sich ihr Fahrzeug gedreht habe, sagte die Angeklagte, die sich bei dem Unfall lediglich ein paar Prellungen zugezogen hat.