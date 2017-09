Schorndorf.

Noch bis 18 Uhr am heutigen Sonntag, 24. September, dauert die Immobilienmesse des Zeitungsverlags Waiblingen. Sie findet dieses Jahr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt. Wohnraum ist begehrt und nahe der Zentren knapp. Die Nachfrage im Rems-Murr-Kreis gehe inzwischen deutlich über die beiden S-Bahn-Grenzen hinaus bis in den Schwäbischen Wald, sagt Herbert Zäpf, Leiter des Immobiliengeschäfts der Kreissparkasse Waiblingen. Für eine bezahlbare Wohnung oder das Häuschen im Grünen werde eine Viertelstunde länger im Zug oder Auto bereitwillig in Kauf genommen. Dank zunehmender Home Office-Arbeitsplätze sei die Nähe zum Arbeitgeber ohnehin nicht mehr das einzig ausschlaggebende Kriterium bei der Eigenheimsuche, so Zäpf. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.