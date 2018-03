Schorndorf Haus nach Küchenbrand unbewohnbar

Schorndorf.

Bei einem Küchenbrand in der Langen Straße in Schorndorf hat am Mittwochmorgen eine 27 Jahre alter Bewohnerin leichte Verletzungen durch eine Rauchgasvergiftung erlitten. Gegen 7.40 Uhr war das Feuer in der Küche ausgebrochen, worauf die Frau auf den Balkon flüchtete und die Feuerwehr alarmierte.