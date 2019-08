Schorndorf.

Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer war am Donnerstagabend in der Gottlob-Bauknecht-Straße zu schnell unterwegs und verursachte einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 20-Jährige gegen 22.20 Uhr im Übergang zur Heinkelstraße die Kontrolle über sein Auto, kam auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem 20-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.