Schorndorf Zu viele Auflagen für Vereine auf Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist auch eine Werbeveranstaltung

Auch für die Awo ist die Teilnahme eine Selbstverständlichkeit – trotz Mehraufwand: „Darüber muss man nicht diskutieren“, sagt Michael Kreitmayr als stellvertretender Ortsvereins-Vorsitzender. Gab’s voriges Jahr, als Zutaten- und Allergenlisten erstmals konsequent verlangt wurden, deutlich weniger selbst gebackene Kuchen von den Eltern des Kinderhauses am Schloss, hat sich die Aufregung mittlerweile gelegt. Im Kindergarten müssen Hygienevorschriften ja auch eingehalten werden: „Wir haben regelmäßige Schulungen“, sagt Kreitmayr und nimmt den Aufwand in Kauf: „Es ist wichtig, dass sich die Awo, die in Schorndorf mit zwei Kindergärten und einer Sozialstation vertreten ist, zeigt.“ Eine Werbeveranstaltung ist der Weihnachtsmarkt auch für den Stimmwerk-Chor, der dringend männliche Sänger sucht – und die Inhaltsstoffe von selbst gemachten Gutsle und Gsälz direkt auf die Etiketten gedruckt hat. Und mag’s ein Mehraufwand sein, „den Spaß“, sagen Birgit Beier und Ingrid Herbst, „lassen wir uns nicht verderben“.

Noch gelassener sehen Gruppen und Vereine, die SchoWo-Erfahrung haben, einer Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachung entgegen: „Wir kennen uns bestens aus“, sagt Francesco Tino vom deutsch-italienischen Kulturverein A.C.I.T., wo es Salsiccia und Arancini gibt. Simone Dobler von der Heilig-Geist-Gemeinde, ist froh, von der Erfahrung der Kolping-Familie profitieren zu können, auch wenn es an ihrem Stand gar kein warmes Mittagessen gibt. Die Zutaten auf die Zimtwaffeln-Tütchen zu drucken, „das war kein großer Aufwand“. Und dem Spülzwang wird hier ganz pragmatisch begegnet: Sind die 225 Gläser für den heißen Hugo verbraucht, „gibt’s keinen mehr“.

Ein enormer Aufwand – bei schlechter Infrastruktur

Auch der Lions-Club ist vorbildlich aufgestellt: mit Spuckschutz, Zusatzstoffen- und Allergenlisten und einem professionellen Spülbecken. Damit können die Lions aber auch nur dienen, weil sie mit Metzger Thomas Kurz einen Lebensmittel-Profi in ihren Reihen haben. So richtig reingehängt in die Vorschriften und Auflagen hat sich Patrick Frey vom Kindergarten Spatzennest. Ohne dieses Engagement, sagt Kindergartenleiterin Luzia Schlotz, wäre eine Teilnahme gar nicht möglich gewesen. Frey hat sich nicht nur um einen attraktiven Standplatz auf dem Archivplatz gekümmert, sondern auch eine eigene Wasserleitung zu einem Haus in der Nachbarschaft verlegt, bei den Motorradfreunden Haubersbronn eine Spüle organisiert und einen mannshohen Spritzschutz für den Gulasch-Kessel gebaut.

Ein enormer Aufwand – bei schlechter Infrastruktur: Bis auf den Strom müssen die Vereine sich um alles selbst kümmern. Dabei beklagen sie Umsatzeinbußen, seitdem ihr Weihnachtsmarkt nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern in Konkurrenz zur Weihnachtswelt auf dem Archivplatz oder rund ums Burgschloss stattfindet. Darum gibt es, sagt Patrick Frey, auch die Idee, den Weihnachtsmarkt der Vereine bereits am Wochenende vor dem ersten Advent stattfinden zu lassen – und zwar wieder auf dem Marktplatz mit deutlich besseren Rahmenbedingungen.