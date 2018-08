Schorndorf Zwei 17-Jährige bei Unfall gestorben - Fahrer in Lebensgefahr

Der 20-jährige Fahrer schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Laut Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier war der Fahrer allem Anschein nach "mit nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs gewesen. Der Unfall ist wenige Meter nach dem Kreisverkehr zwischen Haubersbronn und Miedelsbach passiert.

Laut Polizei gibt es momentan keine Hinweise darauf, dass der junge Fahrer alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die aber noch nicht ausgewertet ist. Die drei jungen Männer waren offenbar auf dem Heimweg Richtung Rudersberg, als der alte Golf auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem LKW, einem Zwölftonner, zusammenstieß. Zuvor hatte das rechte Vorderrad des Autos den Bordstein touchiert, woraufhin der Wagen außer Kontrolle geriet.

Die beiden 17-Jährigen, die noch an der Unfallstelle verstorben sind, saßen auf der rechten Seite des Fahrzeugs, einer der beiden vorne auf dem Beifahrersitz, der andere Jugendliche hinten. Das Auto hatte sich gedreht und prallte mit der rechten Seite gegen den LKW, dessen 50-jähriger Fahrer nichts mehr tun konnte. An der Unfallstelle besteht laut Auskunft der Stadt Schorndorf kein Nachtfahrverbot für Laster. Der LKW hat eine deutsche Zulassung und durfte dort in der Nacht fahren.

In der Nacht war ein Gutachter vor Ort. An der Unfallstelle sind auf der Straße lilafarbene und weiße Markierungen zu sehen. Aufgabe des Gutachters ist es nun - wenn möglich - zu ermitteln, mit welcher Geschwindigkeit der junge Mann aus dem Kreisverkehr herausgefahren ist.

Junge Fahrer, meist Männer, sind überdurchschnittlich häufig in Unfälle verwickelt. Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer nennt das "Jugendlichkeits- und Unerfahrenheitsrisiko" als Gründe. Seiner Erfahrung nach nimmt das Risiko sogar noch zu, wenn im Auto eines jungen Fahrers weitere Personen sitzen. Es gibt verschiedene Ansätze, um die vergleichsweise hohen Unfallzahlen junger Fahrer zumindest etwas zu senken. Siegfried Brockmann plädiert beispielsweise dafür, dass junge Leute bereits ab 16 zur Fahrschule gehen dürfen, damit sie mit 17 den Führerschein haben und dann ein volles Jahr lang begleitet fahren können. Aktuell dürfen Jugendliche erst mit 16,5 Jahren ihre Fahrausbildung beginnen. Viele brauchen dann länger als gedacht für die Fahrausbildung, so dass dann nur noch kurze Zeit bleibt fürs begleitete Fahren.