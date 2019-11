Schorndorf Zweite Chance für insolventen Busbetreiber Knauss?

Die Uhr tickt. In den letzten Wochen haben sich bei Knauss die Ereignisse überschlagen. Nachdem die Firma Knauss-Reisen Dieter Frank GmbH & Co. KG am 8. August Insolvenz angemeldet hatte, begann zunächst recht zuversichtlich die Suche nach einem Investor. An denen schien es nicht zu mangeln, doch dann sprang ein Interessent nach dem anderen ab. Die Insolvenzverwalterin bot an, gegen einen Aufpreis die Busse weiterfahren zu lassen. Dies lehnte wiederum das Landratsamt ab, woraufhin Knauss die Verkehre der Linien 242 bis 249 zum 31. Januar 2020 kündigte. „Wir sind in einer Wettbewerbswelt“, erklärte Dr. Peter Zaar am Montag im Kreistag. Eine freihändige Vergabe sei nicht möglich. Zaar ist als Erster Landesbeamte für den ÖPNV zuständig. Bis aber die Verkehre europaweit neu ausgeschrieben werden können, ist eine Notvergabe für ein halbes Jahr notwendig. Am Dienstag endet die beschränkte Ausschreibung, zu der das Landratsamt sechs Busfirmen eingeladen hatte, darunter auch die insolvente Firma Knauss.

Statt Qualität habe der Preis entschieden

Für die Dienstleistungsgewerkschaft und den Knauss-Betriebsrat liegen die Gründe für die Insolvenz des Unternehmens an der generellen Ausschreibungspraxis der Buslinien. In den vergangenen Jahren wurden zwischen Rems und Murr mehr als ein Dutzend sogenannter Linienbündel neu vergeben. Doch statt auf Qualität und Service zu achten, habe ausschließlich der Preis entschieden, moniert die Gewerkschaft. Der Wettbewerb werde auf dem Rücken der Beschäftigten und der Fahrgäste ausgetragen. Den mehr als 50 Busfahrern bei Knauss drohe der Verlust ihrer Arbeitsplätze.