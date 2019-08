Schorndorfer Linienbus-Betreiber Knauss ist insolvent Ruinöser Wettbewerb im Busverkehr

Wie haben sich die Vergaben nach EU-Recht ausgewirkt?

Das Landratsamt sieht vor allem die Vorteile der Linienbündelei. Schon vor gut einem Jahr hat der damalige Verkehrsdezernent Peter Zaar eine positive Zwischenbilanz gezogen und erklärt, dass die anfänglichen Befürchtungen nicht zuträfen. Im Gegenteil, so Zaar, habe das Landratsamt auch Bedingungen an den Komfort der Busse stellen können, die die Bieter bei ihrer Kalkulation berücksichtigen mussten. Dazu gehörten kein Lohndumping, Busmotoren der besten Schadstoffklasse, Barrierefreiheit und eine Mindestzahl von Busfahrten auf einer Linie. Gleichzeitig, so Zaars Beobachtung, verbilligten sich im Wettbewerb die Angebote. Zuvor hatten die Busunternehmen ihre Preise – in einem gewissen Rahmen – selbst festgesetzt. Für kleine und mittelständische Betriebe sah das Wettbewerbsrecht Ausnahmeregeln vor. So müssen Linien erst ab einem bestimmten Auftragswert ausgeschrieben werden. Um den Schwellenwert nicht zu knacken, konnten große Linienbündel in verschiedene Lose aufgeteilt werden, die dann in Teilen ohne Ausschreibung direkt vergeben wurden. Im Kreis sind sechs von 13 Bündel nach eigenwirtschaftlichen Anträgen vergeben worden, sprich: Die Linien werden ohne Zuschüsse des Kreises betrieben. Die übrigen sieben wurden gemeinwirtschaftlich vergeben, sprich: Die Unternehmen gaben ihre Angebote ab, wie hoch ihr Zuschussbedarf ist. Der Günstigste bekam den Zuschlag.

Welche Folgen hatten die Ausschreibungen für die Beschäftigten?

Für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat der Ausschreibungswettbewerb den ÖPNV verändert. „Nicht zum Besten der Beschäftigten“, heißt es in einer Info der Verdi-Fachgruppe Busse und Bahnen. „Weil tarifliche Mindeststandards nicht durchgesetzt werden, wird der Wettbewerb vor allem darum geführt, wer Bezahlung und Arbeitsbedingungen am besten drückt.“ Nachhaltige Qualität sei so nicht möglich.

Dass die Busfirmen den Tarifvertrag fürs private Omnibusgewerbe einhalten, werde bei der Vergabe zwar verlangt, sagt Andreas Schackert, Fachbereichsleiter Verkehr bei Verdi in Stuttgart. Kontrolliert worden seien die Unternehmen aber noch nirgendwo. Auch nicht im Rems-Murr-Kreis, wie unsere Anfrage beim Landratsamt ergeben hat: „Alle Busunternehmen haben uns vertraglich die Tariftreue zugesichert“, heißt es in der Antwort, ob und wie oft die Tariftreue kontrolliert worden sein. „Konkrete Hinweise in diese Richtung haben uns bisher noch nicht erreicht. Solchen würden wir natürlich sofort nachgehen.“

Wird die versprochene Tariftreue überhaupt kontrolliert?

Allerdings wird die gesetzlich verankerte Tariftreue in Baden-Württemberg auch in keiner anderen Branche unter die Lupe genommen. Das ergab ein Gutachten zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums. Seit 2013 kann die öffentliche Hand bei Aufträgen verlangen, zum Beispiel auf dem Bau, dass Mindestentgelte oder der Tariflohn bezahlt werden. In der Realität gab und gibt es keine Kontrollen, stellte der Gutachter, die Kienbaum Consultants International, fest. Deswegen tue das Landestariftreue-Gesetz keinem weh, nutze aber auch nichts. „Es hat sich auch kein direkter kausaler Effekt in Bezug auf eine Verbesserung des Wettbewerbs eingestellt“, heißt es reichlich verklausuliert über das Scheitern.

Für den Gewerkschafter liegt es auf der Hand, dass bei der Vergabe und später im Betrieb diejenigen Unternehmen im Vorteil sind, die Lohndrückerei betreiben. Und sei es bei den Pausenregelungen, über die es auch bei Knauss-Reisen Streit gab. Busfahrern werde zugemutet, zwischen ihren Schichten ein, zwei Stunden Pause zu machen – unbezahlt. Auf diese Weise verlängere sich ein Arbeitstag auf elf, zwölf Stunden, nennt Andreas Schackert ein Beispiel. Aufgrund des eklatanten Mangels an Busfahrern, allein in Baden-Württemberg fehlen 800 Chauffeure, sitzen die Beschäftigten nun öfters am längeren Hebel und setzen ihre Forderungen durch. Was Firmen wie Knauss-Reisen, die sich an den Tarifvertrag halten, gegenüber der nicht tariftreuen Konkurrenz benachteilige.