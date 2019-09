Schorndorfer Wochenmarkt Stadt und Marktbeschicker arbeiten an Verbesserungen

„Etwas gegen den Willen der Marktbeschicker zu machen, macht keinen Sinn“, weiß Lars Scheel, der genauso wie der Oberbürgermeister froh darüber ist, dass sich das Verhältnis zwischen Stadt und Marktbeschickern in den letzten Jahren zu einem sehr partnerschaftlichen entwickelt hat und dass es auf beiden Seiten den erklärten Willen gibt, auf Veränderungen und neue Herausforderungen mit im Konsens erarbeiteten Lösungen zu reagieren. Äußerer Ausdruck dieses Miteinanders sind von der Stadt angebotene und von den Marktbeschickern gut angenommen Workshops, in denen auch offen über die Umfrageergebnisse und sich daraus möglicherweise ergebende Konsequenzen diskutiert wird. „Erstmalig wird an einer gemeinsamen Strategie gearbeitet“, freut sich Matthias Klopfer.

Bei schlechtem Wetter entstehen Lücken

Daran, dass die Stimmung unter den Marktbeschickern eine deutlich bessere ist, als das früher der Fall war, haben der beim Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“ für das Marktwesen zuständigen Marina Fischer zufolge auch die zwei neuen Marktmeisterinnen einen gehörigen Anteil, die zu den Marktbeschickern ein fast schon freundschaftliches Verhältnis pflegten und ihre Hauptaufgabe nicht darin sähen, mit dem Meterstab in der Hand zu kontrollieren, ob ein Stand einen halben Meter über die zugeteilte Standfläche hinausrage. Das sei alles kein Problem, „solange nicht jemand übers Ziel hinausschießt“, meint auch Matthias Klopfer, der ebenso wie Marina Fischer und Lars Scheel ein Problem für den Wochenmarkt darin sieht, dass er vor allem an witterungsbedingt schlechten Tagen – und da vor allem in den Herbst- und Wintermonaten – und nach Feiertagen größere Lücken aufweist. Wobei es laut Marina Fischer bei den Marktbeschickern solche und solche gibt: solche, die sich für ihr Fernbleiben entschuldigen oder es schon im Voraus ankündigen, und solche, die unentschuldigt fehlen. Aber auch daran, die Verlässlichkeit zu erhöhen, werde gearbeitet, sagt Lars Scheel, der einen Grund für eine gewisse Unverbindlichkeit darin sieht, dass bislang nur Gebühren kassiert werden, wenn die Händler auch da sind. Da eine andere Lösung zu finden und den Marktbeschickern, die regelmäßig kommen, finanziell durchaus etwas entgegenzukommen, hätte aus Sicht von Lars Scheel auch den Vorteil, „dass die Marktmeisterinnen nicht mehr mit dem Handkässle rumrennen müssen“. Immerhin wird der Schorndorfer Wochenmarkt im Idealfall am Dienstag von 34 und am Samstag von 56 Marktbeschickern bevölkert, von denen etwa die Hälfte an beiden Markttagen vertreten ist. Und natürlich, so Scheel werde in den Gesprächen mit den Marktbeschickern auch intensiv am Thema Plastikverpackungsreduzierung gearbeitet.

Stotterstart für den neu eingeführten Radkurierservice

Auch der mittlerweile eingeführte Radkurierservice ist das Ergebnis dieser bilateralen Gespräche. „Der stottert aber noch ein bisschen“, hat Lars Scheel beobachtet - weil viele Menschen ihre volle Einkaufstüte offensichtlich nicht so ohne weiteres abgeben wollten. Ganz im Gegensatz zum Oberbürgermeister, der diesen Service schon in Anspruch genommen hat. Schließlich bietet so ein Markttag auch noch andere Zerstreuungen und Möglichkeiten als das Einkaufen. Sich mit anderen treffen, mit ihnen reden, im Café sitzen und das Marktgeschehen mal einfach nur beobachten – auch das gehört für Klopfer zu einem samstäglichen Markttag. Weshalb er – außerhalb der Gartenschau – Menschen, die ihn nach dem idealen Besuchstag für die Schorndorfer Innenstadt fragen, auch immer den Samstagvormittag ans Herz legt.

Da herrsche „so eine kleine Gartenschau-Atmosphäre“ in der Stadt, findet der Oberbürgermeister, für den Nachhaltigkeit und Regionalität die herausragenden Eigenschaften eines Wochenmarktes sind – und eine gewisse Enge gehöre natürlich auch dazu. Und außerdem, auch das lässt sich aus der Umfrage ablesen, ist er auch ein Frequenzbringer, von dem auch der Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt profitieren.