Schorndorferin wechselte zur CDU-Fraktion Grüne fordern Parteiaustritt von Andrea Sieber

Am Mittwoch wird ein neuer Fraktionsvorsitzender gewählt

Es passt in diese aufgeregten Zeiten, dass die Schorndorfer Grünen am kommenden Mittwoch ihre Jahreshauptversammlung haben. Wobei für Rolf Schmid klar ist, dass es auch da einen Neuanfang geben muss – zumal dann, wenn, wie zu erwarten, der seitherige Sprecher des Ortsverbandes, Andreas Schneider, nach dem Absprung von Andrea Sieber zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt wird. So oder so aber wird von Seiten des Kreisverbandes erwartet, dass Andreas Schneider den Weg freimacht für eine von den Querelen der letzten Monate und Jahre unbelastete Person, die daran interessiert und in der Lage ist, die zutiefst zerstrittenen Schorndorfer Grünen, die sich auch durch gute Wahlergebnisse nicht von ihrem selbstzerstörerischen Weg abbringen lassen, wieder in die Spur und auf eine einheitliche Linie zu bringen – im Idealfall sogar mit der Folge, dass die beiden momentan getrennten Gruppierungen im Gemeinderat wieder zu einer geschlossenen Fraktion zusammenfinden. Aktuell freilich schwört Andreas Schneider seine geschrumpfte Fraktion mit Durchhalteparolen auf die kommende Gemeinderats Legislaturperiode ein.