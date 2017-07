SchoWo 2017 Schickt uns ein „Schorndorf“-Bild und gewinnt

So geht´s: Wechselt in der Facebook-App auf dem Smartphone in den Kamera-Modus. Dort findet ihr den Fotorahmen in der Effektleiste (einfach ein bisschen nach hinten scrollen). Auswählen und schon könnt ihr Videos, Fotos und Selfies mit eurer Stadt als Rahmen gestalten. Und auch gewinnen:

Schickt uns eure Schnappschüsse oder Videos, die ihr am Freitag, Samstag oder Sonntag auf der SchoWo 2017 mit diesem Rahmen erstellt, bis Montag, 17. Juli, 11 Uhr, an online@zvw.de oder als Nachricht auf Facebook. Wir verlosen unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Gewinnen könnt ihr jeweils 1 x 2 Eintrittskarten zur Wilhelma und zum Schwabenpark, 2 x Gutscheine vom Media Markt und 1 x das brandneue Album von MC Bruddal.

Die Bilder werden wir auf unserer Online-Seite würdig vorstellen und den Gewinner geben wir auf Facebook bekannt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.