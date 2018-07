SchoWo 2018 Positive Bilanz des Jugendtreffs „Under the brigde“

Tom Engelmann von der Jugendinitiative Schorndorf (JIS), die – als Alternative zu den wegen der Gartenschau-Baumaßnahmen gesperrten Schlosswallgütern – den Platz unter der Brücke ausgewählt und die Veranstaltung gemeinsam mit dem städtischen Jugendreferenten Peter Komhard organisiert hat, ist einerseits überrascht von der Resonanz und insgesamt „sehr glücklich“.

Weil sich an manchen Abenden statt der erwarteten 300 bis 400 Jugendlichen zwischen 700 und 1000 Personen auf dem Areal aufgehalten haben und weil es alles in allem sehr friedlich zugegangen ist. Große Krawalle habe es nicht gegeben, nur kleinere körperliche Auseinandersetzungen, die sich aber größtenteils außerhalb des eigentlichen Festplatzes „under the bridge“ abgespielt hätten.

Keine Verletzten und nirgends „Pisse und Kotze“

Nur am Freitag ist es auf dem ausgewiesenen und zunächst einmal von allen Seiten zugänglichen Areal zu einigen kritischen Situationen gekommen. Was, so der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich in einem Pressegespräch, dazu geführt hat, dass es von Samstagabend an nur noch den Zugang von der Arnoldstraße her gegeben habe und dass Zugangskontrollen durchgeführt worden seien – einerseits, damit keine Glasbehälter mehr auf das Festgelände mitgenommen werden, andererseits aber auch, um die „Einfuhr“ von branntweinhaltigen Getränken wenn schon nicht zu unterbinden, so doch wenigstens einzudämmen.

Ersteres ist so gut gelungen, dass die Scherben auf dem Kunstrasenbelag immer weniger wurden und am Dienstagabend so gut wie keine Scherbe mehr zu finden war, Zweiteres war zumindest teilweise von Erfolg gekrönt. „Irgendwie schaffen es manche Jugendliche immer, harten Alkohol einzuschleusen“, weiß Peter Komhard, der von drei DRK-Einsätzen wegen übermäßigen Alkoholgenusses berichtet – aber auch davon, dass es keine Verletzten und in keiner Ecke „Pisse und Kotze“ gegeben habe.

Bei den drei Betroffenen habe es sich aber durchwegs um junge Erwachsene gehandelt, „die eigentlich schon mehr Grips im Kopf haben müssten“. Gleichwohl hat aber auch der Erste Bürgermeister „mit Erschrecken“ gesehen, „wie sich manche junge Menschen, vor allem auch junge Mädchen, die Kante geben“.

Nur in einem Fall musste ein Platzverweis ausgesprochen werden

Hemmerich lobt aber auch die Jugendlichen, die die Eingangskontrollen auf das von Samstag an eingefriedete Party-Areal geduldig und größtenteils ohne Protest über sich ergehen lassen haben. Wie die meisten Jugendlichen überhaupt sehr vernünftig gewesen und im Zweifelsfall auch einsichtig gewesen seien.

Das bestätigt auch Tom Engelmann, der einräumt, dass er die Eingangskontrollen zunächst kritisch gesehen und als „gewöhnungsbedürftig“ empfunden hat, der aber im Nachhinein anerkennt, dass es richtig war, so zu entscheiden.

Weil sich die in friedfertiger Absicht unter die Brücke gekommenen Jugendlichen letztendlich sicherer gefühlt hätten und die Stimmung nach dem etwas schwierigen Auftakt am Freitag deutlich entspannter und lockerer gewesen sei. Er selber, so der JIS-Vertreter, habe mit vielen Jugendlichen in aller Regel gute und entspannte Gespräche geführt, weshalb er das Jugend-Angebot „Under the bridge“ insgesamt auch nicht als stressig empfunden habe.

„Mir hat’s Spaß gemacht“, sagt er und lobt in Übereinstimmung mit dem Jugendreferenten und dem Ersten Bürgermeister vor allem auch das Engagement der Jugendhaus-Mitarbeiter und der Sozialarbeiter, die - ohne dass sich die Jugendlichen ständig kontrolliert gefühlt hätten – immer da und ansprechbar gewesen seien, wenn sie gebraucht worden seien.

„Sie kennen halt ihre Pappenheimer und wissen, wie man sie ansprechen und mit ihnen umgehen muss“, sagt Edgar Hemmerich, der mit der am Samstag angeordneten Einfriedigung auch überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen hat, gegebenenfalls einen Platzverweis auszusprechen. Davon Gebrauch gemacht werden musste nur in einem Fall – bei einem besonders unbelehrbaren Besucher.

Für 2019 denkbar: Ein Getränke- und Verpflegungsstand

Insgesamt hat der Erste Bürgermeister die Location unter der Brücke als „sehr cool“ empfunden, vor allem auch bei Dunkelheit und dank der tollen Arbeit des DJs, der mit seiner Musik „sehr zur Beruhigung beigetragen“ habe. „Da ist die Grasfläche in den Schlosswallgütern fast schon langweilig“, meint Edgar Hemmerich, der sich durchaus vorstellen könnte, dass der Treffpunkt „under the bridge“ über das Gartenschaujahr 2019 beibehalten wird.

„Erst mal sehen, wie’s 2019 läuft, und dann entscheiden, wie’s weitergeht“, lautet die diplomatische Einschätzung von Tom Engelmann. Wobei Änderungen fürs kommende Jahr nicht ausgeschlossen sind. Eine Altersregulierung, weil halt doch auch viele junge Erwachsene unter die Brücke gekommen sind, wäre denkbar und auch ein Getränke- und Verpflegungsstand, an dem es Getränke (Bier und Nichtalkoholisches) und vielleicht auch Essbares zu kaufen gibt.

Erster Ansprechpartner für die Stadt wäre da Hemmerich zufolge Dietmar Härer als Betreiber des benachbarten „Kesselhauses“, der seine Gaststätte wegen des Jugendtreffs in diesem Jahr während der SchoWo komplett geschlossen hatte.