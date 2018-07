SchoWo-Fazit (Fast) Alles gut bei der SchoWo 2018

Die Vertreter der VG Schorndorfer Vereine gehen in ihrer am Mittwoch gezogenen ersten Bilanz nur auf die Kern-SchoWo ein, lassen die städtische Veranstaltung „under the bridge“ absichtlich außen vor. Jürgen Dobler, erst Anfang 2018 für weitere zwei Jahre wiedergewählter Chef dieser VG, spricht von „unterschiedlichen Wasserstandsmeldungen“, die aus den Vereinen kommen.

Keine drangvolle Enge auf dem Marktplatz

„Gemischt“ seien die ersten Fazite ausgefallen. Vom TV Weiler, der seit rund zehn Jahren an der SchoWo mitmacht, beispielsweise sei zu hören gewesen, „das war unsere bisher beste SchoWo“. Andres Wieler, bei den in diesem Jahr bekanntlich letztmals vertretenen Schornbacher Fußballförderern für den SchoWo-Stand verantwortlich, habe von einem „exorbitanten“ Geschäft am Freitagabend berichtet und von einem eher „verheerenden“ am Samstag, Sonntag und Montag.

Unstrittig ist, dass am Samstagabend auf dem Marktplatz keine so drangvolle Enge herrschte wie sonst. Laut Hans Mayer, auch schon ewig bei der VG dabei, habe da aber der Satz gegriffen: „Weniger ist mehr.“ Will heißen, weniger Leute muss nicht zwangsläufig weniger Umsatz bedeuten, im Gegenteil.

Warum? Ganz einfach: Es ist nicht so leicht, aus einem Gedränge herauszukommen, um sich etwas zu essen oder/und zu trinken zu besorgen. Also bleibt man lieber hungrig oder durstig drin. Außerdem sind die Schlangen an den Ständen nicht so lang, wenn weniger Leute auf dem Platz sind.

„Im kommenden Jahr treten alle wieder an“

Nach der SchoWo ist vor der SchoWo. Wie sieht sie 2019 auf Markt- und Archivplatz aus? Und im VG-Vorstand? Klar ist, dass die Schornbacher nicht mehr dabei sind. Nach Ersatz wird gesucht. Einige Interessenten sind offenbar da, konkret ist aber noch nichts. Vom TSV Haubersbronn war zu hören, dass er bisher nicht entschieden hat, ob er 2019 seinen Stand wieder aufbaut.

Allerdings hat er dem VG-Vorstand schon jetzt mitgeteilt, dass er im kommenden Jahr zwei Mustergutscheinbögen statt einem benötigt (zur Erklärung: Diesen Bögen ist zu entnehmen, welche Gutscheine gelten und welche nicht, und der TSV Haubersbronn braucht zwei, weil sein Stand auf beiden Seiten der Gottlieb-Daimler-Straße steht).

Daraus kann kein anderer Schluss gezogen werden als der, dass die Haubersbronner auch 2019 dabei sein werden. Jürgen Dobler ist überzeugt: „Im kommenden Jahr treten alle wieder an.“ Bis auf die Schornbacher halt.

„Wir sind uns der Verantwortung für die Vereine bewusst“

Und was ist mit ihm und dem restlichen Vorstand der VG, also mit Sylvia Güntner und Heinz Olschewski? „Wir schlafen jetzt ein paar Nächte darüber und entscheiden dann, wie es für uns weitergeht.“ Aus dieser Formulierung könnte Amtsmüdigkeit sprechen oder Frust über manches, was dem VG-Vorstand während dieser SchoWo sauer aufgestoßen ist. Dobler bringt es dann aber auf den Punkt: „Wir sind uns der Verantwortung für die Vereine bewusst und bereiten die SchoWo 2019 ja schon vor.“ Das hört sich nicht nach einem grundlegenden personellen Wechsel im VG-Vorstand an. Außerdem „machen die Vereine bei der SchoWo auch mit, weil sie Geld in der Kasse brauchen und nicht nur, um sich zu präsentieren“.

Dobler ist schon am Tag nach der SchoWo wieder völlig in seinem Element. Er hat am Dienstag einem potenziell neuen Mineralwasserlieferanten (der Vertrag mit Urbacher ist am Dienstag ausgelaufen) das Fest gezeigt. Der sei sehr angetan gewesen, „er macht aber nur einen Vertrag über fünf Jahre“. Mit Blick auf die nahe Zukunft dürfte dieser Satz von Jürgen Dobler wichtig sein: „Ich trete nicht zurück, ich bin doch gewählt.“

Vorbereitungen für das Musikprogramm im kommenden Jahr laufen auch bereits. Bei den Bands wird es „ein paar Änderungen geben“, so Dobler. „Nicht viel, aber ein bisschen.“ Wie gesagt, der Mann ist auch am ersten Tag nach der SchoWo schon wieder ganz in seinem Element.