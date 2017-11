Schramberg / Offenburg Update: Entwarnung nach Amokdrohung gegen Schulen

12:48 Uhr: Nach einer am heutigen Dienstagmorgen per E-Mail bei der Schulleitung des Gymnasiums Schramberg eingegangenen Amokandrohung, gibt die Polizei Entwarnung.

Das gesamte Gebäude wurde vollständig von Spezialkräften durchsucht. Alle Schüler und Schülerinnen wurden zwischenzeitlich von der Schule zu einer anderen Örtlichkeit gebracht, werden bis zur Abholung durch die Eltern nach wie vor betreut und so wieder aus der polizeilichen Obhut entlassen. Die Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt.



Ermittlungen nach dem Verfasser der E-Mail dauern derzeit an. Ob dieser auch für ähnlich gelagerte Drohschreiben in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern verantwortlich ist, wird überprüft.

10:19 Uhr: Amokdrohungen gegen zwei Schulen haben in Baden-Württemberg am Dienstag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst.

In zwei Gymnasien in Schramberg (Kreis Rottweil) und Offenburg seien am Morgen per E-Mail Amokdrohungen eingegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit - wohl unter falschem Namen, schreibt die Offenburger Polizei.

Polizisten prüften die E-Mails, umstellten die Schulen, Schüler und Lehrer brachten sich den Angaben zufolge in den Klassenräumen in Sicherheit. Beamte durchsuchten die Gebäude. Die Zeitung "Schwarzwälder Bote" berichtete, dass in Schramberg ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei per Hubschrauber gelandet sei. Es gebe aber keine Bestätigung für eine tatsächliche Bedrohung, Schüler und Lehrer seien wohlauf, heißt es bei der dpa.

Die Kripo ermittelt, wer die Mails versandt hat. Ob es sich um einen oder verschiedene Verfasser handelt, ist noch unklar.

Auch am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Winnenden ging eine Droh-Email ein, die die Polizei am Dienstagmorgen auf den Plan rief. Bei den Durchsuchungen wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden.