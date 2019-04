Schranke abgerissen, Scheibe eingeschlagen Betrunkener wütet in Crailsheimer Parkhaus

Am frühen Sonntagmorgen riss ein 33-Jähriger laut Polizei beim Einfahren in ein Parkhaus die Schranke ab. Der Mann war kaum ansprechbar, weshalb ein Mitarbeiter des Parkhauses den Rettungsdienst verständigte - während der Unfallverursacher in seinem Wagen schlief.

Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von knapp 2,0 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Der Fall hatte dann noch ein kurioses Nachspiel: Nach dem kurzen Krankenhausaufenthalt kehrte ins Parkhaus zurück, schlug mehrfach auf seinen eigenen Wagen ein und zertrümmerte eine Scheibe.