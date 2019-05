Schülerbetreuung in Korb Lösung für fehlende Hortplätze gefunden

Mehrfach hatte eine betroffene Korber Mutter, auch in öffentlicher Gemeinderatssitzung, bei der Verwaltungsspitze und den Bürgervertretern nachgehakt. Sie brauche endlich Planungssicherheit. Ihr Chef wolle wissen, ob sie im Herbst noch einsetzbar sei oder ob sie sich zu Hause um ihr Kind kümmern müsse. „Ist eine Lösung in Sicht?“, fragte die Frau und fing an, daran zu zweifeln. Denn auch von Bürgermeister Jochen Müller wurde sie ein ums andere Mal vertröstet: „Noch nicht, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Einstimmig grünes Licht vom Gemeinderat

Das war keine hohle Phrase. Die Verwaltung hat nun die sehnsüchtig erwartete Lösung präsentiert, durch die ab September 2019 die zehn fehlenden Betreuungsplätze geschaffen werden sollen – und zwar am Schulstandort Endersbacher Straße in Kleinheppach. „Die Schule hat sich bereiterklärt, ihre (...) Unterrichtsräume nach Unterrichtsschluss zur Verfügung zu stellen. Da in mindestens einem der Klassenzimmer bereits ab 11.20 Uhr kein Unterricht mehr stattfindet, könnte dieses pünktlich zum Betreuungsbeginn des Hortes durch diesen genutzt werden“, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht und lobte die Verwaltung für die Idee.

Container abgelehnt, Modulbau würde nicht rechtzeitig fertig

Über die fehlenden Hortplätze haben sich die Kommunalpolitiker schon länger den Kopf zerbrochen. Im Februar lehnte der Gemeinderat eine einfache Container-Lösung auf dem Schulhof in Kleinheppach ab und votierte für einen Neubau in Modulbauweise an selber Stelle. Der würde allerdings bis September 2019 nicht fertig werden – und zum neuen Schuljahr steigt der Bedarf um zehn Hortplätze. Die Verwaltung hat deshalb mehrere Möglichkeiten geprüft. Das Feuerwehrgerätehaus Kleinheppach, der evangelische Gemeindesaal Kleinheppach, das Alte Pfarrhaus, der Kindergarten Villa Kunterbunt, die Mehrzweckhalle Kleinheppach, sogar das Privathaus der eingangs zitierten Korber Mutter – all diese Räume erfüllten die Mindeststandards für eine Betriebserlaubnis durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) aus verschiedenen Gründen nicht oder stehen zeitlich nicht zur Verfügung. Beim Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule am Kleinheppacher Standort Endersbacher Straße ist das anders.