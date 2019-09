Schüsse bei Hochzeitsfeier im Raum Aalen Polizei nimmt nach Berichterstattung Ermittlungen auf

"Wie der Polizei erst jetzt durch die mediale Berichterstattung und ein im Internet veröffentlichtes Video bekannt wurde, haben mehrere Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft am 4. Mai diesen Jahres mit Schusswaffen in die Luft geschossen." So heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen, die am Dienstagnachmittag herausgegeben wurde. "Das Polizeirevier Aalen hat diesbezüglich nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auch in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen."

Ein Artikel im "Spiegel" hatte die Debatte um die besagte Hochzeitsfeier neu entfacht. Dazu kommt, dass die Filmproduktionsfirma "Dogru Film" auf Youtube einen Videozusammenschnitt der Feierlichkeiten veröffentlichte. Darin sind mehrfach Männer zu sehen, die mit Schusswaffen in die Luft schießen.