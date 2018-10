Schul-Ausbau in Schwaikheim Kosten steigen auf knapp 8 Millionen Euro

Bürgermeister Gerhard Häuser sprach von einem weiteren Meilenstein in Schwaikheim – nach neuem Feuerwehrhaus, dem anstehenden Baugebiet Heiße Klinge und dem Baustart für die neue Ortsmitte. Bei der Dauer des Vorlaufs müsse auch bedacht werden, dass gleichzeitig die Fusion mit der Winnender Robert-Boehringer-Schule zu bewältigen war. Das sei mit ein Grund dafür gewesen, die Entwurfsplanung für die Erweiterung der Ludwig-Uhland-Schule noch mal zu überarbeiten und auch die „Winnender Überlegungen“ zum pädagogischen Konzept und dem entsprechenden Raumbedarf miteinzubringen, so Häuser weiter.

Angesichts der damit verbundenen Kostensteigerung hat eine Arbeitsgruppe nach Einsparpotenzialen gesucht und ist dabei auf eine Summe von insgesamt knapp 430 000 Euro gekommen. Außerdem soll die geplante Fotovoltaikanlage getrennt vom Neubau und damit auch nicht von der Gemeinde finanziert werden, was die Baukosten um weitere 170 000 Euro verringern wird. Damit betragen, Stand heute, die Kosten für den Abbruch des Musikpavillons und den Neubau rund 7,8 Millionen Euro.

Kultusministerium: Gemeinde baut auf eigenes Risiko

Eine Unbekannte in der Finanzierung ist noch die Höhe der Förderung durch das Land. Die Gemeinde ist bislang, nach einer unverbindlichen Aussage des Regierungspräsidiums vom April vergangenen Jahres, davon ausgegangen, dass etwa 1,7 Millionen Euro aus Stuttgart kommen. Im Juli teilte aber das Kultusministerium der Gemeinde mit, dass, Stand heute, keine zweizügige Förderung erfolge und dass die Gemeinde auch nicht die Förderung bereits zum Baubeginn erhält. Der Neubau für eine zweizügige Schule erfolge auf Risiko der Gemeinde. Das Land fordert, dass für die Förderung einer zweizügigen Schule erst fünf Jahre tatsächliche Zweizügigkeit nachgewiesen werden müssen. Dann allerdings würde die Förderung rückwirkend erfolgen, die Gemeinde bekäme den entsprechenden Zuschuss also nachträglich.

Anders gesagt: Das Land ist bisher nur zu einer Förderung einer einzügigen Schule bereit, was die Hälfte der bislang eingeplanten Förderung bedeuten würde. Eine konkrete Zahl dazu hat das Ministerium aber bislang nicht genannt. In der mittelfristigen Finanzplanung geht die Gemeinde sozusagen unverbindlich von einer Förderung in Höhe von 850 000 Euro in den Jahren 2020/2021 aus.

Baubeginn im Frühsommer, anderthalb Jahre Bauzeit

Der Abbruch des Musikpavillons erfolgt im kommenden Frühjahr. Baubeginn für den Erweiterungsbau an gleicher Stelle soll im Zeitraum Juni/Juli sein. Als Bauzeit sind anderthalb Jahre angesetzt. Beim Abriss des Musikpavillons gibt es einen Vorbehalt: Er wird nur vom Land gefördert, wenn auch dieses ihn als notwendig ansieht. Die Begründung dafür hat die Gemeinde geliefert, eine Entscheidung aus Stuttgart dazu liegt noch nicht vor.