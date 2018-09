Schulanfang im Rems-Murr-Kreis Polizei kündigt verstärkt Kontrollen an

Rems-Murr-Kreis. Nach sechseinhalb Wochen Ferien geht am Montag (10.09.) in Baden-Württemberg die Schule wieder los. Die Polizei Aalen appeliert an Autofahrer, im Straßenverkehr gerade zum Schulanfang besonders aufmerksam zu sein. Außerdem kündigt sie an, verstärkt Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen durchzuführen.