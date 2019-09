Schulanfang im Rems-Murr-Kreis Schulen sind „arbeitsfähig“, mehr nicht

Christina Kühnel, Marvin Klostermann und Nadine Franzke heben die rechte Hand zum Schwur und geloben, ihr Bestes zu geben im Schuldienst. Es ist ein feierlicher Moment. Das Staatliche Schulamt Backnang hat sich bewusst dafür entschieden, die Vereidigungen in kleinen Gruppen und damit in familiärer Atmosphäre vorzunehmen. Und so wimmelt es an diesem Montagvormittag auf den Fluren des Amtes nur so vor jungen Leuten, die diesen Mittwoch an einer Grund- oder Werkreal-, einer Real- oder Gemeinschaftsschule oder an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum im Rems-Murr-Kreis starten werden.

Sie alle konnten sich weitestgehend aussuchen, welcher Schule sie den Zuschlag geben. Lehrer sind dringendst gesucht (wir haben berichtet). „Ganz, ganz eng und knapp“ sieht’s zum Schuljahresstart mit der Unterrichtsversorgung aus, sagte Schulamtsleiterin Sabine Hagenmüller-Gehring am Montag vor der Presse in Backnang. Die Schulen seien „arbeitsfähig“; der Pflichtunterricht sei „weitgehend gesichert“.

Keinerlei Reserven für Krankheitsvertretungen

„Weitgehend“ ist ein dehnbarer Begriff. Was definitiv ausfällt, ist beispielsweise der Englischunterricht an Grundschulen in Klassenstufe zwei. Die Schulen behalten allerdings diese Stunden und können sie für zusätzliche Übungen in Deutsch und Mathe nutzen, teilt das Schulamt mit. Ob das wirklich klappt, wird sich zeigen. Denn es gibt keinerlei Reserven für Krankheitsvertretungen.