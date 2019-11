Schule in Ellwangen Unfall im Chemieunterricht - Neun Schüler und Lehrerin verletzt

Ellwangen.

Im Chemieunterricht an einer Schule in der Schwabstraße gab es am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr einen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, wurden nach derzeitigem Stand neun Schüler und eine Lehrerin verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell (Stand 12.15 Uhr) noch im Einsatz. Die Polizei weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass nur die Klasse von dem Unfall betroffen ist, die zu dieser Zeit am Chemieunterricht teilgenommen hatte.