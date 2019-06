Schulen im Rems-Murr-Kreis Wann gibt es an der Schule hitzefrei?

Entscheidend sei dabei das körperliche Wohl der Schüler. Als Hilfestellung gibt das Kultusministerium den Schulen allerdings einige Punkte an die Hand.

So müsse die Außentemperatur um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten betragen.

Hitzefrei solle es frühestens nach der vierten Stunde geben. Außerdem sollten sich benachbarte Schulen abstimmen.

Hitzefrei gibt es weder für berufliche Schulen noch für gymnasiale Oberstufen.

Manche Schulen im Kreis gehen die heißen Temperaturen offensiv und öffentlich an. Die Ludwig-Uhland-Schule in Schwaikheim versieht auf ihrer Homepage die Überschrift „Hitzefrei“ mit drei Ausrufezeichen. Dort wurde den Kindern „aufgrund der sehr hohen Temperaturen und der Bedingungen in den Räumlichkeiten“ am Dienstag, 25. Juni, ab der Mittagspause frei gegeben. „Das Mittagessen in der Mensa findet noch statt.“ Für die noch heißeren Tage Mittwoch und Donnerstag wurde sogar das Mittagessen infrage gestellt.

Das Winnender Georg-Büchner-Gymnasium reagiert täglich aktuell. Am Donnerstag, 27. Juni, war auf der Homepage zu lesen: „Heute hitzefrei!“ Und das galt ab 12.30 Uhr. Die Kleinsten übrigens, die Fünftklässler, mussten in der fünften und sechsten Stunde auch keinen Sport mehr machen.