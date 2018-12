Schulstandort Urbanstraße Korb bleibt bei Schulbauplänen

„Was muss passieren, dass manche Leute ihren Verstand einschalten?“ – An der Frage der Korberin Elke Mayer, die an den Gemeinderat adressiert war und am Applaus, den sie erntete, wird die Gemütslage vieler Korber deutlich, die am Dienstagabend zur Gemeinderatssitzung in die Alte Kelter gekommen waren.

Dort äußerten sie ihr Misstrauen gegenüber den Schulbauplänen am Standort Urbanstraße. Unter der Parole „Umdenken“ prangerten sie unter anderem die hohe Verschuldung der Gemeinde an. Die Bürger befürchten weitere Kostensteigerungen, halten die Schule für zu klein, fordern einen Bürgerentscheid – und favorisieren immer noch eine Campus-Lösung bei der Keplerschule, gegen die sich die Gemeinde vor Jahren entschieden hat.

Nichtsdestrotz: Die Gemeinde hält an den Um- und Neubauplänen in der Urbanstraße fest. Sie sollen im März beginnen. Auf der Basis einer erneuten Ausschreibung hat der Gemeinderat am Dienstagabend 70 Prozent der Baumaßnahmen vergeben (siehe Artikel unten). Zuvor hatte das Gremium mit großer Mehrheit den Vorschlag des Grünen-Gemeinderats Gerhard Brenner abgelehnt, der am liebsten „die Reißleine ziehen“ und die Pläne für einen vermeintlich günstigeren Schulbau aus Neubulach an die Brucknerstraße hatte übernehmen wollen (wir berichteten). Lediglich die vier Vertreter von SPD und Grünen sprachen sich dafür aus, den Vorschlag tiefergehend zu prüfen.

Die Mehrheit im Gremium folgte hingegen den Argumenten der Verwaltung, dass die 4,5 Millionen Euro, die Brenner für den Neubau bei der Keplerschule veranschlagt hatte, sich nicht aus dem Landkreis Calw nach Korb übertragen ließen. „Unter Berücksichtigung aller Faktoren, wie das derzeit beschlossene Raumprogramm, bereits geleistete Bauausgaben, Zahlungsverpflichtungen, mögliche Schadensersatzansprüche, erhöhter Erschließungsaufwand und Zeitverzögerungen ist ein Neubau im Bereich der Brucknerstraße nicht kostengünstiger zu errichten“, heißt es im Rathaus. Die Baukosten im Großraum Stuttgart seien ungleich höher als die der ländlichen Schwarzwaldgemeinde. Mit dem Bau könnte wegen anfallender Ausschreibungen frühestens in drei Jahren begonnen werden.

„Kommunalpolitik lässt sich nicht mit Schlagworten lösen“

Gemeinderat Friedrich Zimmerle (CDU/Freie Wähler) warf Brenner und seinen Anhängern, die im Vorfeld der Sitzung im Internet und auf Handzetteln für ein „Umdenken“ geworben hatten, Polemik vor: „Kommunalpolitik lässt sich nicht mit Schlagworten lösen.“ Ein Vergleich zwischen der „Luxusschule“, für die sich die Korber in zahlreichen Diskussionsrunden und unter großer Bürgerbeteiligung entschieden hätten, und dem vergleichsweise einfachen Bau in Neubulach verbiete sich. Albrecht Ulrich (Freie Bürger) sagte: „Wir wollen eine Schule, die auf dem neuesten Stand ist. Wir haben uns das gut überlegt.“ Dass die Investitionen über die kommenden Jahre abbezahlt werden, hält er für fair: „Die Schule wird 40, 50 Jahre lang genutzt, das sind Generationenschulden.“

Dafür erntete Ulrich Protest aus dem Publikum. Grünen-Gemeinderat Gerhard Brenner hatte zuvor seine Befürchtungen bekräftigt, die nun veranschlagten zwölf Millionen Euro für den Schulumbau würden die Gemeinde auf Jahre „strangulieren“. Zumal er von deutlichen Mehrkosten für die Sanierung des Altbaus ausgehe.