Schulweg Kernen/Weinstadt Bürgerinitiative fordert Ampel für Radüberweg

Wie die Bürgerinitiative in einem offenen Schreiben an verschiedene Entscheidungsträger – das Regierungspräsidium in Stuttgart, das Landratsamt in Waiblingen sowie die Gemeindeverwaltungen und Ratsgremien von Weinstadt und Kernen – sowie Presse, Radio und Fernsehen mitteilt, halten die Unterstützer die bereits getroffenen Schutzmaßnahmen für unzureichend.



„Im vergangenen Jahr hat die Lokalpresse verschiedentlich über den gefährlichen Überweg – insbesondere für Fahrrad fahrende Kinder – über die L 1201 von Strümpfelbach nach Endersbach, auf Höhe des Mühlkanals, berichtet“, heißt es in dem Schreiben. „Auch fand im letzten Jahr ein Lokaltermin mit Vertretern des Regierungspräsidiums, des Landratsamtes, des Ordnungsamtes Weinstadt und unserer Sprecherin Tanya Kasa statt. Umgesetzt wurde daraufhin eine Verlängerung der 50er-Zone vor und hinter dem Übergang sowie das Aufbringen von Fahrrad-Piktogrammen auf beiden Fahrbahnseiten. Diese Maßnahmen sind nach wie vor absolut unzureichend! Noch immer sind wir der Meinung, dass nur eine Bedarfs-Druckknopfampel für die dort querenden FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen einen wirksamen Schutz bietet.“

Verweis auf wachsende Schülerzahl

Die Bürgerinitiative begründet ihre Forderung damit, dass nicht nur eine wachsende Zahl von Schulkindern den Überweg nutze, sondern auch Ausflügler (inklusive der Besucher der Remstal-Gartenschau) und Jakobs-Wanderer. Betroffen seien dabei unter anderem besonders schutzwürdige Altersgruppen wie Kinder und Senioren. „Diese Aufzählung zeigt, dass hier eine hohe Überquerungsfrequenz vorhanden ist“, so die Bürgerinitiative.