Schulzentrum Rudersberg Ein Stück Normalität nach der Coronavirus-Pause

Dass die noch nicht ausgestanden ist, weiß auch Schulleiter Thomas Smolarczyk, der zur Begrüßung nicht die Hand, sondern seinen Ellbogen reicht. Eine Vorsichtsmaßnahme, die er seinen Schülern und Lehrern empfohlen hat. Die aktuellen Hygieneregeln seien vor Unterrichtsbeginn noch einmal nachdrücklich eingeschärft worden: kein Händeschütteln, kein offenes Niesen oder Husten, kein direkter Kontakt – und Obacht bei benutzten Taschentüchern. Für die werden jetzt geschlossene Behälter angeschafft. Schließlich wird das Virus durch winzige Speicheltröpfchen übertragen.

So ganz normal geht es am Schulzentrum auf den zweiten Blick eben doch noch nicht zu: Die beiden achten Klassen, die mit den Infizierten Kontakt hatten, müssen noch zu Hause bleiben, auch sieben Lehrer gehören zur Risikogruppe. Außerdem sind Südtirol-Urlauber vorsorglich noch vom Unterricht ausgeschlossen. Allzu viele sind das in Rudersberg aber nicht. Rund 720 Schüler und etwa 70 Lehrer zählt das Schulzentrum, lediglich eine gute Handvoll sei während der Faschingsferien in Südtirol im Urlaub gewesen, sagt der Schulleiter.

„Die Schule zu schließen, war im Nachhinein die richtige Entscheidung“, findet Smolarczyk. Denn dass auch eine der Töchter des 44-jährigen Corona-Infizierten sich das Virus eingefangen hat, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar.

Dass Schulleitung und Gesundheitsamt berufstätige Eltern damit in eine teils schwierige Lage brachte, ist ihm durchaus bewusst. Entsprechend viele besorgte Elternanrufe musste der Schulleiter in den vergangenen Tagen entgegennehmen.

Auch in der schulfreien Zeit gab es Aufgaben für die Kinder

Wie überhaupt die schulfreie Zeit für Smolarczyk alles andere als ruhig war. Der 61-Jährige war mit einem kleinen Team, zu dem auch die Sekretärinnen und Hausmeister gehören, quasi im Dauereinsatz. Der Schulleiter stand in engem Kontakt mit dem Rathaus und dem Gesundheitsamt, „wir waren ständig vernetzt“. Es mussten täglich aktualisierte Elternbriefe geschrieben, Vertretungspläne organisiert und natürlich Toiletten, Klassen- und Lehrerzimmer ordentlich desinfiziert werden.

Auch die Schüler waren nicht untätig in der schulfreien Zeit. Nachdem am Mittwoch klar war, dass eine Schülerin infiziert ist und der Unterricht länger ausgesetzt wird, haben die Lehrer damit begonnen, Aufgaben an ihre Schüler zu schicken. Trotz fünf Tagen Schulausfall habe man somit verhindern können, hinter den Lehrplan zurückzufallen.

„Das Krisenmanagement war gut“, bilanziert Smolarczyk, der als Auslandslehrer in den Neunzigern schon einmal den Ausbruch der Pest im indischen Mumbai miterlebt hat. Und er meint damit ausdrücklich nicht nur die Schule. „Bürgermeister Ahrens war immer ansprechbar, wir haben oft telefoniert. Auch Gesundheitsamt und Schulamt haben an einem Strang gezogen, um uns zu unterstützen.“

Andere Schulen hätten sich deshalb bereits in Rudersberg erkundigt. Das Schulzentrum hat nun mal Pionierarbeit im Kreis geleistet. Und hofft nun, dass keine weiteren Schulschließungen notwendig sind. „Ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht“, sagt Smolarczyk. Für den Fall, dass es doch wieder nötig wird, ist man in Rudersberg jetzt aber vorbereitet.