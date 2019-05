Schwaben Park Achterbahn Wilde Hilde offiziell eröffnet

Mit der Wilden Hilde hat sich der Freizeitpark eine Weltneuheit nach Kaisersbach geholt. Parkmanager André Hudelmaier bezeichnet die neue Achterbahn als einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Parks und ist stolz, die Besucher mit einem ungewöhnlichen Fahrgefühl überraschen zu dürfen.

Die 100 Meter lange Bahn bietet rund 90 Sekunden Fahrspaß. Der Streckenverlauf ist einer Murmelbahn nachempfunden. Die seitlich an den Schienen befestigten Gondeln fahren zunächst gemächlich 25 Meter in die Höhe. Oben angekommen, geht es mit den schaukelnden Gondeln im Zick-Zack-Kurs hin und her und auch kurz im freien Fall hinab. Je nachdem, in welcher Richtung der Fahrgast sitzt, sorgt das für ein unterschiedliches Fahrgefühl. Einsteigen dürfen Kinder ab sechs Jahren und einer Körpergröße von 120 Zentimetern (mit Begleitung). Wer ohne Begleitung fahren möchte, muss mindestens 1,30 Meter groß sein.

Zur feierlichen Eröffnung der Bahn hatte der Schwaben Park prominente Gäste eingeladen: Narumol und Josef, bekannt aus der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau", kamen nach Kaisersbach, um die Wilde Hilde einzuweihen.