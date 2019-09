Schwaben Park in Kaisersbach Wilde Hilde gehört zu Europas besten neuen Achterbahnen

Die Auszeichnung wurde 2019 zum achten Mal von der Fachzeitschrift "Kirmes & Park Revue" vergeben. Parks und Fahrgeschäfte aus Baden-Württemberg wurden am Montag insgesamt neunmal bedacht. Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn wurde zum besten regionalen Freizeitpark in Europa gekürt. Das dortige Waschzuber Rafting landete auf Platz fünf der besten Wasserbahnen. Der Europa-Park in Rust darf sich weiter als bester großer Freizeitpark in Europa bezeichnen. Die Attraktion Arthur im Königreich der Minimoys wurde zur besten Familien-Attraktion gewählt. Das Voletarium landete auf Platz drei der besten Themenfahrten, die Holzachterbahn Wodan und die Wasserbahn Poseidon belegen in ihrer Kategorie jeweils den vierten Platz. Das Ravensburger Spieleland landete auf Platz zehn der besten Familien-Parks.