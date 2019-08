Schwabenlandtower in Fellbach Der Umbau des Gewa-Towers läuft

Die endgültige Baugenehmigung für die Umwandlung des auf 66 Luxus-Appartements ausgelegten Rohbaus in 194 kleine und mittlere Wohnungen wird nach Angaben einer Sprecherin des Fellbacher Rathauses nicht mehr lange dauern – wahrscheinlich „zwei oder drei Wochen“. Nach eingehender Prüfung der Statik hatte die Stadt bereits Ende Mai einen „halben roten Punkt“ für die Entfernung des Schrägdaches erteilt, wie die Leiterin des Baurechtsamtes, Marion Maiwald, damals formulierte. Gleichzeitig ist im Innern des Turms nahe der Markungsgrenze zu Waiblingen der Ausbau von nicht tragenden Wänden im Gange. Ein Baustellen-Aufzug ist eingerichtet.

Schrägdach war ursprünglich nicht geplant

Das besagte Schrägdach entsprach ohnehin nicht den ursprünglichen Plänen, sondern wurde von den alten Bauherren der „Gewa 5 to 1“-GmbH erst zu einem späteren Zeitpunkt, offenbar aus Kostengründen, geplant. Schon bei seiner ersten Pressekonferenz vor bald einem Jahr ließ Investor Christoph Gröner unmittelbar nach Abschluss des Kaufvertrags durchblicken, dass ihm das Dach, über das er sich schon im Anflug aus der Luft wunderte, missfällt. Offen war damals noch, ob es zum Rückbau kommt - letztlich eine Kostenfrage. Augenscheinlich konnte sich der Firmengründer der bundesweit in vielen Großprojekten tätigen CG-Gruppe durchsetzen. Vorgaben gab es wegen der gefiederten Bewohner des Towers zu beachten, die sich in über 100 Metern Höhe eingenistet hatten: „Zum Schutz der auf dem Dach des Towers nistenden Falken müssen die Auflagen des Naturschutzbundes beim Abriss eingehalten werden“, teilte das Rathaus vorab mit.