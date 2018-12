Schwabenquellen Verletzte in Stuttgarter Bad durch Chemikalie

Stuttgart.

In den Schwabenquellen, einer Spa- und Saunalandschaft in Stuttgart, sind mehrere Menschen durch eine austretende Chemikalie verletzt worden. Das Bad wurde am Donnerstag evakuiert, wie die Integrierte Leitstelle in Stuttgart mitteilte. Demnach soll eine chlorhaltige Substanz ausgetreten sein, die zur Aufbereitung von Badewasser benutzt wird.