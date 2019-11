Schwäbisch Gmünd 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Schwäbisch Gmünd.

Eine 19-Jährige ist am Donnerstag in Herlikofen von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, griff der Unbekannte sich kurz vor 13 Uhr im Beisein der Frau in der Nähe einer Gaststätte im Fuchsengässle in den Schritt. Außerdem "manipulierte" er an seinem Geschlechtsteil, so die Polizei. Als die 19-Jährige mit schnellen Schritten an ihm vorbeiging, rief der Unbekannte ihr hinterher.