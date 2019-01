Schwäbisch Gmünd.

Ein 20-jähriger BMW-Lenker geriet am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Otto-Tiefenbacher-Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kurz vor Grünhalde ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 21-jährige Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb vermutlich unverletzt, wurde vorsorglich aber ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe.