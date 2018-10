Schwäbisch Gmünd.

Eine tiefe Fleischwunde am Bein zog sich eine 59-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr zu. Die Frau, die zusammen mit einer Reisegruppe unterwegs war, stieg als Letzte am Marktplatz aus einem Linienbus aus. Der 69-jährigen Busfahrer übersah das und schloss die Fahrzeugtüre. Dabei wurde das Bein der Frau eingeklemmt. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.