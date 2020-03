Schwäbisch Gmünd Bosch baut weitere 1000 Arbeitsplätze ab

Die Geschäftsführung von Bosch AS kritisierte das Vorgehen des Betriebsrats. Man sei „überrascht, dass es nicht möglich war, die mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarte Vertraulichkeit zu bewahren, bevor konkrete Ergebnisse vorliegen“. Seit Oktober verhandle man, um „das vereinbarte Zukunftskonzept an die aktuelle Marktsituation anzupassen“. Bosch AS habe deutlich gemacht, dass man für den Zeitraum nach 2022 „gemeinsam“ eine Lösung erarbeiten wolle. Reuter: „Üblicherweise schließen zuerst die Berater der Arbeitnehmervertreter ihre Prüfungen ab. Erst dann findet eine Kommunikation an die Mitarbeiter statt. Diese Information an alle Mitarbeiter am Standort war bereits in Planung. Im Sinne unserer Mitarbeiter möchten wir wieder zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückfinden.“

"Wir müssen unsere Kosten senken"

Bereits vor zwei Jahren hatte das Unternehmen 750 Jobs gestrichen. Im vergangenen Jahr folgte die Ankündigung, weitere 1000 Arbeitsplätze bis 2022 abbauen zu wollen. „Wir sehen, dass sich der Markt zurzeit konsolidiert“, so Reuter. Der Markt für Lenksysteme werde langfristig auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben. Das verschärfe den Wettbewerb und drücke die Preise weiter nach unten. „Wir müssen unsere Kosten senken, um langfristig in diesem Wettbewerbsumfeld mithalten zu können“, so die Sprecherin weiter.

Oberbürgermeister Richard Arnold und Landrat Klaus Pavel fordern einen schnellen zweiten Runden Tisch. Beide sind von der Nachricht, dass Bosch AS bis 2026 weitere 1000 Arbeitsplätze abbauen will, überrascht worden. „Das schockiert mich“, sagte Arnold. Beim ersten Runden Tisch sei „Transformation statt Elimination“ verabredet worden, also Umwandlung statt Beseitigung. Und dass Bosch-Geschäftsleitung, Bosch-Arbeitnehmer, Stadt, Landkreis und die Agentur für Arbeit diesen Weg gemeinsam gehen wollten. Dabei habe Bosch AS als Perspektive für den Standort Gmünd bis 2030 Produktion, Forschung und Vertrieb genannt. Gesprochen worden sei auch über die Frage, was mit neuen Produkten sei. Arnold nannte den Untersatz für kleinere Elektrofahrzeuge als Beispiel für etwas, das in Gmünd produziert werden könnte. Landrat Klaus Pavel hätte „erwartet, dass solche Informationen beim Runden Tisch besprochen werden“. Dass die Botschaft so komme, sei für den Runden Tisch nicht förderlich.