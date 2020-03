Schwäbisch Gmünd Bosch: Belegschaft soll auf 2500 Mitarbeiter sinken

Bislang hatte sich das Unternehmen nicht zu den im Raum stehenden Zahlen geäußert. Am Freitag hatten Gewerkschaft und Betriebsrat die Belegschaft bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung in den Werken im Schießtal und auf dem Gügling über die Einsparpläne informiert. Bosch AS begründet den harten Einschnitt so: Für die Produktion in Schwäbisch Gmünd rechne man „mit anhaltend rückläufigen Stückzahlen“. Ursache dafür sei einerseits die sinkende Marktnachfrage. Andererseits führe der stark gestiegene Preisdruck im Markt dazu, dass das Unternehmen verstärkt den kostengünstigeren Standort Maklár in Ungarn nutze, um die vom Markt geforderten Preise anbieten zu können.

Auch Neuanläufe für Elektrolenkungen für Pkw und Nkw sollen künftig in Maklár erfolgen. „Nur durch das Zusammenspiel der beiden Fertigungsstandorte in Deutschland und Ungarn und ein starkes Leitwerk in Schwäbisch Gmünd schaffen wir es, auch künftig Aufträge nach Schwäbisch Gmünd zu holen“, sagt Sobottka. Bosch rechnet für 2020 und die Folgejahre mit einem Rückgang der globalen Automobilproduktion um rund zehn Prozent auf 85 bis 90 Millionen Fahrzeuge im Vergleich zu 2017. Entsprechend dem erwarteten Umsatzrückgang müsse Bosch Automotive Steering die Kosten senken. Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung sollen daher ebenfalls einen weiteren Beitrag zur Kostensenkung leisten und Strukturen anpassen. Dies soll vor allem „durch vereinfachte Abläufe, automatisierte Prozesse, Nutzung von zentralen Dienstleistungen der Bosch-Gruppe und ebenfalls durch die gezielte Nutzung des Standortes Maklár gelingen“, so das Unternehmen.