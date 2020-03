Schwäbisch Gmünd Coronavirus: Drive-In-Teststation wie in Esslingen?

Schwäbisch Gmünd.

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat die Stadt Schwäbisch Gmünd als Ortspolizeibehörde bisher bei neun Menschen im Stadtgebiet eine häusliche Quarantäne angeordnet. Acht städtische Mitarbeiter sind in Zusammenhang mit Corona derzeit vom Dienst freigestellt. Über diese Zahlen unterrichtete Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch den Gemeinderat. Landrat Klaus Pavel sagte im Kreistag mit Blick auf die Corona-Epidemie in Italien, er könne nicht mit Sicherheit ausschließen, „dass wir in zwei Wochen ähnliche Zustände haben“. Jetzt gelte es, alles zu tun, „dass wir keine Welle bekommen“. Wenn sie aber kommt, sei dies für den Ostalbkreis eine große Herausforderung. Geplante Eingriffe an den Kliniken würden bereits verschoben, damit im Bedarfsfall Isolierbetten zur Verfügung stünden.