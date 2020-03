Schwäbisch Gmünd Coronavirus: Drive-in-Testzentrum steht bereit

Schwäbisch Gmünd.

Coronavirus-Tests per Drive-in vom Auto aus – was in Aalen bereits seit Freitag funktioniert, soll ab Dienstag, 17. März, auch auf dem Schießtalparkplatz in Schwäbisch Gmünd laufen, erklärt Gmünds Sozialbürgermeister Dr. Joachim Bläse in seiner Funktion als Präsident des Gmünder Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und zwar am Telefon von daheim aus, wo er auch in den kommenden Wochen sein wird. Denn nach dem Kontakt mit einem Coronainfizierten bleibe er vorsichtshalber zu Hause.