Schwäbisch Gmünd Deo-Dose explodiert in Büro

Schwäbisch Gmünd. Eine zu nah an einer heißen Herdplatte abgestellte Deo-Dose sorgte am Donnerstagnachmittag für Schrecken. Die Deo-Dose explodierte durch die Wärme in einem Bürogebäude und setze mehrere Taschentücher in Brand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.