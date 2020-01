Schwäbisch Gmünd.

Ein dreijähriger Junge ist am Montagmittag (20.01.) vermutlich in der Rems in Schwäbisch Gmünd ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge zusammen mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz nahe des Remsufers gewesen und hatte sich zunächst unbemerkt von der Gruppe entfernt. Nachdem sein Fehlen bemerkt wurde, wurde sofort am Ufer nach dem Jungen gesucht. Der Dreijährige wurde schließlich leblos im Wasser liegend aufgefunden. Er wurde sofort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion angeordnet.