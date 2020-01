Schwäbisch Gmünd Dreijähriger starb offenbar an Herzstillstand

Schwäbisch Gmünd.

Der dreijährige Junge, der am Montag in die Rems gestürzt war, ist offenbar an einem Herzstillstand gestorben. Das gaben das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung sei eher nicht vom Ertrinken des Jungen auszugehen. Stattdessen ergäben sich Hinweise darauf, dass das Kind an den Folgen eines Kälteschocks und eines dadurch verursachten Herzstillstands verstarb. Weitere Untersuchungen dazu sind Gegenstand der Ermittlungen.