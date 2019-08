Schwäbisch Gmünd Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Rund eineinhalb Stunden lang hat es am Donnerstagabend im Banzenriedweg gebrannt. Gegen 19.15 Uhr stellten Bewohner eines Einfamilienhauses eine Rauchentwicklung in einem an das Haus angebauten Schuppen fest. Die Rauchentwicklung ging laut Polizei direkt von einem Strohballen aus.

Eigene Löschversuche blieben erfolglos und bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Holzschuppen bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Gegen 20.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden wegen Kreislaufproblemen vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Täferrot, Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, Mutlangen und Ruppertshofen mit insgesamt 90 Einsatzkräften. Das Haus wurde durch das Feuer unbewohnbar und die Schadenshöhe könnte sich laut Polizei auf bis zu 200.000 Euro belaufen. Als Brandursache wird nach jetzigem Ermittlungsstand eine Selbstentzündung eines Strohballens angenommen.