Schwäbisch Gmünd Einhorntunnel für mehrere Tage abends gesperrt

Gearbeitet wird mit Gehörschutz und Maske

Über das Tor an der Pannenbucht gelangen die Arbeiter in den Ventilatorraum, von diesem über eine Treppe in den so genannten Lüftungskanal. In der Mitte ist dieser gewölbte Raum über der Tunnelzwischendecke knapp zwei Meter hoch.

An den Seiten müssen die Arbeiter, die mit Gehörschutz und Maske ausgestattet sind, auf die Knie gehen, um Dichtungsschläuche aus Gummi in die Fugen der Zwischendecke einzupressen und mit dem Hammer einzuschlagen. Vergangene Woche hatten sie begonnen, die alte Fugendichtung mit Messern auszukratzen und die Fugen aufzufräsen, um sie neu abdichten zu können.

Das Bauwerk wird jedes halbe Jahr überprüft

Denn die halbjährliche Bauwerksüberprüfung im Oktober habe gezeigt, dass alle 153 Fugen in der Zwischendecke des 2,2 Kilometer langen Tunnels gerissen sind, erklärt Christian Holowitz. War hier Gefahr in Verzug?

Nein, antwortet er. Doch der Entlüftungskanal könne weniger Abluft absaugen, solange er undicht sei. Vor allem im Falle eines Brandes könne dies zum Problem werden, erklärt er, weshalb der Bund rund 350 000 Euro für die Sanierung investiert.

Dieser Kostenplan könne eingehalten werden, sagt Christian Holowitz.

Vollgas bei den Bauarbeiten

Warum sind die Fugen in dem Bauwerk gerissen, das 2013 eröffnet wurde? „Weil sich der Stahlbeton gesetzt hat“, antwortet Christian Holowitz, „ein ganz normaler Vorgang“.

In einem Tunnel wie diesem, der als Hauptverkehrsader derart stark unter Verkehr stehe, brauche es immer wieder Überprüfungs- und Wartungsarbeiten, erklärt der Bauaufseher, der auch in die aktuellen Bauarbeiten im Virngrundtunnel der A7 involviert ist.

Bei der Sanierung der Fugen im Gmünder Einhorntunnel kommen Brandschutzsilikon, Dichtungsschlauch, Silikonrundschnur und feuerverzinktes Blech zum Einsatz, erläutert Christian Holowitz: „Das ist das Nonplusultra, was wir hier verbauen.“ Für die Bauarbeiten in der Zwischendecke müsse der Tunnel voll gesperrt werden, weil durch die Schlitze etwas auf die Fahrbahn fallen könne.

Zudem liegen Kabel auf der Fahrbahn, damit die Arbeiter ihre Maschinen ab den Verteilern bei den Pannenbuchten mit Strom versorgen können.

Der Zeitplan ist eng gestrickt

Die Bauarbeiter geben Vollgas, damit die nächtlichen Tunnelsperrungen bald ein Ende haben. Sie sind an sieben Nächten in der Woche im Einsatz. „Das wird knackig“, sagt Christian Holowitz über das geplante Ende der Bauarbeiten am Dienstag, 25. Februar: „Aber das schaffen wir.“