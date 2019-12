Schwäbisch Gmünd Entlaufener Esel hält Polizei auf Trab

Schwäbisch Gmünd.

Helden der Nacht: Zwei Polizisten fingen in der Nacht zum Mittwoch (04.12.) einen entlaufenen Esel in der Eutighofer Straße in Schwäbisch Gmünd ein. Das berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen (05.12.) in einer Pressemeldung. Die Beamten konnten den Esel, der sich heftig wehrte und austrat, gegen 2.45 Uhr schließlich mit einem Polizei-Flatterband einfangen. Da sich im Streifenwagen offensichtlich kein Platz für den störrischen Mitfahrer finden ließ, führte ihn einer der Polizisten bei Minusgraden über eine zwei Kilometer lange Strecke bis zum nächstgelegenen Polizeirevier.