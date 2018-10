Schwäbisch Gmünd Feuer an der Pädagogischen Hochschule

Schwäbisch Gmünd.

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Mittwoch (17.10.) zu einem Feuer an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Schwäbisch Gmünd ausgerückt. Dort waren gegen 2.20 Uhr Holzpaletten und Holzscheite in Brand geraten, wodurch Fensterscheiben beschädigt wurden.